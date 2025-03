Ilgiornaleditalia.it - Doppia sfida Italia-Germania, Ruggeri e Casadei le novità

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Per i match coi tedeschi, validi per il quarto di Nations League, Spalletti richiama Politano e Zaccagni ROMA - Primi impegni del 2025 per la Nazionale, che affronterà nei quarti di finale di Nations League lain unache rappresenta una vera e propria 'sliding door' sul futuro.