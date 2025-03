Ildifforme.it - Dopo Mattarella anche Tajani nel mirino di Maria Zakharova: “Attira l’attenzione sui problemi dell’Italia”

Leggi su Ildifforme.it

La portavoce del ministero degli Esteri russo,, ha definito il discorso del Presidente della Repubblica sulle minacce nucleari provenienti da Mosca come un tentativo di diffondere la russofobia e l'agenzia antirussa, perché non vi sarebbero prove concrete di quanto da lui sostenuto. Così la Farnesina ha deciso di convocare l'ambasciatore russo in Italia mapensa sia stato fatto perché "non ha nulla con cui difendersi"L'articoloneldi: “sui” proviene da Il Difforme.