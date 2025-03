Iodonna.it - Dopo circa tre mesi dal suo ingresso e a poche settimane dalla finale, la sua avventura nel reality è giunta al capolinea

Leggi su Iodonna.it

Unprevedibile, quasi già scritto. Ieri sera, Stefania Orlando è uscitacasa del Grande Fratello. La trentanovesima puntata delshow di Canale 5 ha rivelato il risultato del televoto che la vedeva in lizza insieme con Chiara Cainelli e Helena Prestess. E alla fine è stata eliminata. Grande Fratello 2024/2025: chi sono i concorrenti X Leggi anche › Una sorpresa per Giglio e i casting di Lory Del Santo: cosa succede stasera al “Grande Fratello” Grande Fratello, Stefania Orlando è uscitacasaIlera già scritto per diverse ragioni.