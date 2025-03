Lettera43.it - Dopo 36 anni Striscia la notizia potrebbe fermarsi: Mediaset pensa a una pausa

36dalla sua nascita,laprendersi una. Secondo quanto riportato da Adnkronos,starebbe valutando l’ipotesi di sospendere il tg satirico almeno per una parte della stagione. Già a dicembre del 2024 erano emerse voci sulla cancellazione dia partire dalla primavera del 2025, con Pier Silvio Berlusconi che aveva aperto a un possibile addio della creatura di Antonio Ricci: «In futuro, chi lo sa,ro esserci anche degli altri prodotti».I motivi dietro il possibile stop dilaIl programma, in onda nell’access prime time di Canale 5 dal 1989, negli ultimista registrando un calo costante degli ascolti a causa della crisi della tv generalista e del successo delle piattaforme di streaming on demand. Nella stagione in corso,si attesta intorno al 14 per cento, anche a causa della concorrenza di Affari tuoi condotto da Stefano De Martino su Rai 1, che fa il doppio dello share.