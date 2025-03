Dopamine decor | l’arte di arredare che migliora il benessere mentale

Leggi su .com

Life&People.it Il mondo del design d’interni sta assistendo a un’evoluzione significativa: il passaggio da un’estetica minimalista e sobria a un’esplosione di colori vivaci e di personalizzazione. Questo fenomeno, noto come “”, è una tendenza consapevole e scientificamente supportata, che mira are il nostroattraverso l’arredamento.L’effetto dei colori sugli stati d’animoAlla base del, o design dopaminico, vi è l’idea che l’ambiente in cui viviamo ha un impatto diretto sul nostro stato d’animo. I colori, le forme e gli oggetti che scegliamo possono influenzare profondamente le nostre emozioni e percezioni. Il termine trae ispirazione dal “dressing”, un concetto emerso su piattaforme come TikTok, dove, perre l’umore, si promuove l’uso di abiti dai toni sgargianti.