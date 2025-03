Lanazione.it - Donne e mondo del lavoro: "Se c’è parità di genere un’impresa cresce meglio"

Il dato è stato diffuso nei giorni scorsi dal Global Gender Gap Report: ci vorranno 131 anni per colmare il divario globale di. E laeconomica sarà realtà nel 2194. Un miraggio. La strada è lunga, ma a fare la differenza può essere ildell’impresa. E’l’organismo imprenditoriale che può attivare una rivoluzione culturale, smuovere le coscienze. Se ne è parlato alla Mac Autoadesivi di Capraia e Limite in un incontro organizzato da Confindustria sul "Ruolo delladiper la crescita delle imprese". Strategie aziendali per la costruzione di un ambiente diinclusivo, sostenibile ed efficiente. A che punto siamo? Nell’Empolese Valdelsa oggi sono appena 36 le aziende che hanno conseguito la Certificazionedisecondo lo standard UNI/PdR 125:2022.