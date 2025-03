Lapresse.it - Donna uccisa in casa a Pavia, i vicini: “Erano una coppia affiatata”

“Avevo parlato con lui una volta, non abbiamo mai avuto problemi. Vivevano qui da qualche anno edunama non so nulla di più“, ha detto uno deididi Sabrina Baldini, latrovata morta nella villetta indipendente della frazione di Lambrinia, zona residenziale di Chignolo Po, questa mattina. La posizione del compagno convivente è ancora al vaglio degli inquirenti. Secondo il racconto di alcuni, laviveva lì da diversi anni, come ha confermato la pm Valeria Biscottini ai giornalisti davanti l’abitazione della