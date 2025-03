Ilfattoquotidiano.it - Donna trovata senza vita Chignolo Po (Pavia), ipotesi femminicidio: si cerca il compagno

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il corpodi unaè stato trovato in un’abitazione diPo, comune di 4mila abitanti in provincia di. L’è che sia stata uccisa e ci si trovi di fronte a un. Sul posto sono intervenuti i carabinieri con il medico legale e i vigili del fuoco. La vittima, una cittadina italiana, ha unche al momento del ritrovamento del cadavere non era in casa. L’abitazione, sempre secondo le prime informazioni, non presenta segni di effrazione. I militari dell’Arma stannondo di rintracciare l’uomo.FOTO DI ARCHIVIOL'articoloPo (),: siilproviene da Il Fatto Quotidiano.