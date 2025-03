Tg24.sky.it - Donna trovata morta in casa nel Pavese, si cerca il compagno

Unaè statanel suo appartamento a Chignolo Po, comune di 4mila abitanti in provincia di Pavia. Secondo le prime informazioni sarebbe stata uccisa e si ipotizza che possa trattarsi di un femminicidio. La vittima, una cittadina italiana, ha unche però al momento del ritrovamento del cadavere non era in. Stando a quanto si apprende, i carabinieri stannondo l’uomo, un italiano di mezza età che sarebbe scappato in auto verso il milanese. L'abitazione non presenta segni di effrazione. Indagano i carabinieri del reparto operativo di Pavia.