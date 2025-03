Tg24.sky.it - Donna trovata morta in casa nel Pavese, rintracciato e bloccato il compagno

È statoildellanel suo appartamento a Chignolo Po, comune di 4mila abitanti in provincia di Pavia. Secondo le prime informazioni la vittima sarebbe stata uccisa, probabilmente strangolata, e si ipotizza che possa trattarsi di un femminicidio. Ildella vittima, Sabrina Baldini, cittadina italiana di 56 anni, al momento del ritrovamento del cadavere non era in: l’uomo, un italiano di 52 anni, era scappato in auto e i carabinieri si erano subito messi sulle sue tracce. I militari lo hanno trovato e fermato a Pandino, in provincia di Cremona.