Donna trovata morta in casa nel Pavese il compagno in stato di fermo

sottoposto ae trasferito nel carcere di Cremona Franco Pettineo, il 52enne sospettato di avere strangolato la compagna 56enne Sabrina Baldini Paleni nella sua abitazione di Chignolo Po, in provincia di Pavia. Lo hanno deciso i pm Valeria Biscottini, della procura di Pavia, e Andrea Figoni della procura di Cremona, che hanno ascoltato per diverse ore l'uomo nella caserma dei carabinieri di Pandino, in provincia di Cremona, dove l'uomo in fuga a bordo di una Dacia di colore scuro èrintracciato dai militari dell'Arma.