Europa.today.it - Donna trovata morta in casa: è stata strangolata, il compagno è in fuga

Leggi su Europa.today.it

Il corpo senza vita di unaè stato rinvenuto nella mattina di oggi, venerdì 14 marzo, in un'abitazione di Chignolo Po, comune di 4 mila abitanti in provincia di Pavia. Secondo le prime informazioni la vittima, un a56enne italiana di cui ancora non si conoscono le generalità, sarebbe