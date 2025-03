Thesocialpost.it - Donna muore schiacciata tra auto e ascensore in un garage

Leggi su Thesocialpost.it

Dramma nel cuore di Milano nella serata di venerdì 14 marzo. Unadi 93 anni, residente a Roma, ha perso la vita in circostanze tragiche all’interno di unsotterraneo di un hotel in via Santa Sofia, a pochi passi dal centro città.Secondo le prime ricostruzioni, l’anziana sarebbe rimasta incastrata tra la propria vettura e il vanodel parcheggio. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma il corpo è stato ritrovato dal personale della rimessa poco prima delle 21.Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma purtroppo ogni tentativo di soccorso è stato inutile: laera già priva di vita al momento dell’arrivo dei soccorritori. I pompieri hanno liberato il corpo, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso.