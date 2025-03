Genovatoday.it - Donna morta sotto una palma crollata, Piciocchi: "Con me assessore censite 40mila piante"

Leggi su Genovatoday.it

"Il piano d'azione c'è sempre stato. Io adesso non voglio intervenire su questo argomento perché siamo ancora tutti molto scossi e colpiti. L'Ferdinando De Fornari si sta facendo carico della situazione. La magistratura farà le sue indagini. In questo momento non mi sento di dire nulla.