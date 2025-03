Donald Trump ritira il candidato No-vax ai Cdc. E Robert Kennedy Jr. si arrabbia

Leggi su Open.online

David Weldon non sarà direttore del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie Usa (CdC). Oggi il medico avrebbe dovuto presentarsi all’audizione di conferma in Senato. Ma all’ultimoha fatto retromarcia. Facendore il segretario alla SaluteF.Jr. «Dave Weldon – nuovo direttore dei Centers for Diseases Control – dice che nei vaccini c’è il mercurio e che può causare autismo. Ma da diversi decenni, da quando usiamo i vaccini monodose, il mercurio nei vaccini non c’è più. Il trionfo dei somari», aveva scritto su X il virologoo Burioni.Weldon e i vacciniWeldon ha più volte puntato il dito contro presunti effetti collaterali dei vaccini, inclusa la teoria scientificamente smentita di un legame con l’autismo. In questi giorni due non vaccinati sono morti a causa del morbillo e ci sono 250 contagiati tra Texas e New Mexico.