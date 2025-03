Lanazione.it - Domenica 16 marzo la presentazione del libro di Luca Serafini “La ragazza dai pantaloni verdi”

Arezzo, 142025 –16ladeldi“Ladai” La storia di Giusy Conti e la tragedia dell’Heysel Si svolgerà162025 alle ore 17:00 presso l'Auditorium "Aldo Ducci" ladel"Ladai" del giornalista. Ilripercorre la storia di Giuseppina Conti, detta Giusy, una giovane tifosa della Juventus vittima della tragedia dell'Heysel nel 1985.racconta la vita di Giusy, i suoi sogni e la sua tragica scomparsa, in un commovente omaggio alla sua memoria. Organizzata con il patrocinio del Comune di Arezzo, l’evento offrirà un'occasione per ricordare la tragedia dell'Heysel e per riflettere sull'importanza della memoria e del rispetto nel mondo dello sport.