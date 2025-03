Veronasera.it - Domenica 16 Marzo alle ore 10 inizia il campionato di serie C per 14 team veronesi

Leggi su Veronasera.it

16prima didellaC per 14. Come sempre la provincia con più squadre e non a caso quest’anno è arrivato il tricolore. Una base così solida die di giocatori di seconda categoria danno quantità e qualità. Quest’annata 2025 tra promozioni e.