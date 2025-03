Docente Vincitrice di concorso PNRR1 in maternità obbligatoria ma obbligata a conseguire i CFU | due condizioni che non si sposano

Leggi su Orizzontescuola.it

del: come i colleghi in questi giorni è alla ricerca di una Università per lo svolgimento del percorso formativo obbligatorio da 30 o 36 CFU, che le permetterà di convertire il contratto da supplenza a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2025/26.L'articolodiinmai CFU: dueche non si