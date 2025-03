Ilrestodelcarlino.it - Divulgazione scientifica,. Unistem Day a Unife

Anche l’Università di Ferrara è tra i 97 atenei e centri di ricerca di dodici Paesi e due continenti che aderiscono aDay 2025, il più grande evento internazionale diche coinvolge 30mila studentesse e studenti delle scuole superiori in tutto il mondo. L’appuntamento è per oggi a palazzo Giordani, (Dipartimento di Giurisprudenza, corso Ercole I d’Este, 44): dopo l’apertura alle 9 da parte del coordinatore diDay per l’Università Michele Simonato e i saluti istituzionali di Gianni Mazzoni, direttore del dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione, alle 9.30 ci sarà un collegamento video tra le Università partecipanti e a seguire alle 9.45, l’intervento in streaming dei genitori di Giulio Regeni. Si entrerà poi nel vivo degli interventi con Mirko Pinotti, professore ordinario del dipartimento di Scienze della vita e biotecnologie di, Guido Barbujani, professore del dipartimento di Scienze della vita e biotecnologie e Silvia Ferrara, professoressa del dipartimento di Filologia classica.