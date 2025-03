Lanotiziagiornale.it - Divisi nella stessa piazza tra i sì e i no al piano di Ursula

a sostenere l’Europa. Ma ognuno con le sue ragioni, diverse da quelle degli altri, e con le proprie bandiere. Perché oggi a Roma, per la manifestazione promossa da Michele Serra su Repubblica, ci saranno i partiti d’opposizione. Ma non tutti. Il M5S non ci sarà. E quelli che andranno, lo faranno in ordine sparso.Il M5S non ci sarà: unapiena di troppe ambiguità“Io credo nelle buone intenzioni di Serra”, ha spiegato il leader del M5S, Giuseppe Conte, ma “il 15 si sono infilati chi vuole il riarmo e chi non lo vuole, chi vuole la guerra e chi no. Non possiamo avere tutto e il contrario di tutto. Io mi batto per una Europa che si batte per la politica, che se spende per la difesa lo faccia con criterio”. E come dargli torto.Il nodo è ildi riarmo Ue proposto davon der Leyen.