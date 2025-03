Ravennatoday.it - Diverse strade chiuse nel territorio di Brisighella

Leggi su Ravennatoday.it

A causa dell’aggravarsi della situazione di criticità, dalle 12 di venerdì 14 marzo fino alle 00:00 del 16 marzo sarannoal traffico le seguentideldi: Via Lamone, Via Moronico, Via Rio Chiè, Via Torre del Marino, Via Ceparano, Via Molino Boldrino, Via Molino.