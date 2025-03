Ilgiorno.it - Disturbi del linguaggio. Fondi alla Iuss

La Scuola universitaria superioredi Pavia ha ottenuto un finanziamento nell’ambito del bando Marie Curie Postdoctoral Fellowships 2024 per il progetto “Syntactic flexibility in developmental language disorder. A Cross-Linguistic Study – Syn-Cross“, presentato da Hanna Cygan (nella foto), PhD in biologia del laboratorio di psicofisiologia del dipartimento di neurofisiologia del Nencki Institute of Experimental Biology, Polish academy of science. Il finanziamento di 209mila euro avrà una durata di 24 mesi per affrontare tematiche innovative nell’ambito della psicolinguistica e delle neuroscienze evolutive, con particolare attenzione aidelin età evolutiva (developmental language disorder - Dld). Attraverso un approccio interdisciplinare che combina modelli linguistici computazionali e valutazioni neuropsicologiche, il progetto esaminerà specifici aspetti cognitivi delle difficoltà di apprendimento linguistico in una popolazione clinica di bambini con Dld di nazionalità italiana e polacca.