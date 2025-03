Lapresse.it - Disturbi alimentari, protesta al ministero della Salute. Lanciate monetine: “Non vogliamo i vostri spicci”

Ansia, stress, paura di non essere all’altezza, sono solo alcune delle cause che portano i giovani a soffrire di. Un fenomeno in estensione che da 15 anni a questa parte rappresenta la prima causa di morte negli adolescenti. Un problema sottostimato e spesso anche trascurato: “Domani è la giornata di sensibilizzazione dei– spiega Bianca PiergentiliRete degli studenti – e oggi siamo in piazza per chiedere dei fondi strutturali sullamentale. L’elemento più complicato su cui bisognerebbe intervenire – spiega – è lo sportello di ascolto psicologico nelle scuole. Non ci sono e quelli che ci sono hanno tempi di attesa lunghissimi e potenzialmente non rispondono alle necessità degli studenti”. “I malati persono più di tre milioni accertati – aggiunge Marusca Albertazzi dell’associazione Mi nutro di vita – il sommerso è quanto meno il doppio.