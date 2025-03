Agi.it - Disturbi alimentari, il 30% dei casi ha meno di 14 anni

AGI - Idel comportamento alimentare (DCA) sono in forte aumento e colpiscono sempre più bambini e adolescenti. Dai primi2000 a oggi il numero di persone conin Italia è passato da 300 mila a oltre 3 milioni, e potrebbe essere persino sottostimato. "Preoccupa in particolare l'abbassamento dell'età di esordio: il 30% delle persone colpite hadi 14, condiagnosticati già tra gli 8 e i 10", afferma il Presidente della Società Italiana di Pediatria Rino Agostiniani in ocone della Giornata Mondiale del Fiocchetto Lilla dedicata aidel comportamento alimentare che ricorre il 15 marzo. "Un esordio precoce aumenta il rischio di conseguenze gravi, talvolta irreversibili. La diagnosi precoce è fondamentale perché permette di intervenire prima che il disturbo diventi più grave e difficile da trattare", aggiunge.