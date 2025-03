Lapresse.it - Disturbi alimentari, Fialdini: “64% di ammalati in più tra i giovani. Necessario attenzione e investimenti”

Leggi su Lapresse.it

“Quando ‘Fame d’amore’ è apparso sulla scena televisiva e del dibattito pubblico, didel comportamento alimentare e di disagiole non se ne parlava. Nello specifico, di DCA non si diceva nulla, venivano relegati al mondo della moda e del costume come se fossero un fenomeno a parte. Invece no, questo tipo dinascono da relazioni rotte, da cose che affondano le radici nella nostra società. Dopo cinque, sei anni, dopo che il Covid ha portato a galla quello che era rimasto sotto al tappeto, adesso non si può non affrontare questo argomento, ce lo impongono i numeri. Ieri sono usciti dei nuovi dati che ci dicono che i ragazzi si ammalano il 64% in più. A livello giornalistico e mass-mediatico non si può non affrontare questo argomento. Dall’altro lato è bene che se ne parli e si cominci a mettere mano al portafoglio per poter aprire sul territorio dei servizi specifici”.