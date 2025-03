Anconatoday.it - Dispetti e minacce al vicino di casa: “Vecchio devi morire”. A processo per stalking

Leggi su Anconatoday.it

FABRIANO - Non voleva che ildie la sua famiglia passassero in una corte di servizio che sarebbe stata di sua proprietà e per tre anni avrebbe attuato ogni tipo di dispetto. Una volta avrebbe scavato delle buche sulla strada, un'altra volta avrebbe dipinto con della vernice rossa.