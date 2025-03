Ilrestodelcarlino.it - Disordini a Bologna. Comminati otto daspo

E’ arrivata anche l’ufficialità. La questura diha emesso 13 provvedimenti di divieto di assistere a manifestazioni sportive () in seguito ai danneggiamenti avvenuti in occasione degli incontri di calcio tra ile il Parma del 6bre 2024 e tra la Reggiana e il Cesena del 9 febbraio scorso. In entrambi gli episodi i supporter delle squadre ospiti, in transito nella stazione centrale di, hanno creatoall’interno dello scalo e causato l’interruzione del traffico ferroviario. Nel dettaglio, mentre gli ultras del Parma avevano accesso diversi fumogeni creando pericolo per la sicurezza dei viaggiatori e del personale in servizio, quelli del Cesena (colpiti in tutto dadei tredici provvedimenti) sono stati ritenuti responsabili di aver runo dei cartelli indicanti il nome della stazione e di aver lanciato dei sassi contro un convoglio fermo.