Iltempo.it - “Discussioni buone e produttive”. Speranza di Trump per la tregua in Ucraina

Il presidente americano Donaldha reso noto che gli Stati Uniti hanno avuto «molto» con Vladimir Putin riguardo a una possibilein. Il commento è arrivato in un post su Truth dopo l'incontro di ieri a Mosca tra il leader del Cremlino e l'inviato speciale americano Steve Witkoff.ha definito le conversazioni con Putin «molto positive» e «ci sono ottime possibilità che questa orribile e sanguinosa guerra possa finalmente giungere alla fine». Il leader americano ha parlato di soldati ucraini «completamente circondati» dalle forze russe nel Kursk, uno scenario tuttavia smentito da autorità di Kiev e analisti indipendenti citati dal New York Times. Parlando ieri in conferenza stampa, Putin aveva suggerito che l'dovesse ordinare la resa dei soldati nel Kursk come parte di un accordo di cessate il fuoco, segnalando che la Russia non avrebbe permesso loro di ritirarsi pacificamente.