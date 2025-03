Sport.quotidiano.net - Disastro Tarros, tracollo nel derby. Si complica la strada verso la salvezza

BASKET GENOVA 83SPEZIA 75 (20-25, 41-39, 60-54) BASKET GENOVA: Ferri 15, Lomtadze 5, Daunys 14, Cinalli 3, Cogorno ne, Villa ne, Pellegrino 13, Pintus 8, Zini 13, Cartasegna ne, Migone 8, Mana 4. All. Bianchi.SPEZIA: Pettinaroli 8, Manto, Ramirez 8, Gogishvili 5, Merlo 23, Loschi 13, Morciano 9, Steffanini ne, Tedeschi, Dias 9. All. Mori. Arbitri: Giuliani di Vigevano e Quaranta di Pavia. Genova – Probabilmente è la peggioredella gestione Mori quella che esce sconfitta dalla trasferta infrasettimanale a Genova. Una squadra apparsa priva di mordente, messa sotto dai padroni di casa e anche da qualche fischio arbitrale che ha lasciato interdetto tutto il clan bianconero. "Ma non abbiamo perso per alcuni discutibili fischi – tiene a precisare il ds Maurizio Caluri – i direttori di gara hanno fatto male, ma abbiamo perso principalmente per colpa nostra: sembravamo un’altra squadra, non stavamo in piedi sul parquet e non tenevamo la palla in mano".