Juventusnews24.com - Dirigenza Juve, (Tuttosport) anche questi due dirigenti sono in bilico: se non dovesse essere centrata la qualificazione in Champions, potrebbero andare via! Lo scenario

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, il possibile fallimento del progetto bianconero potrebbe non tradursi con il solo licenziamento di Thiago Motta:duea rischioL’edizione odierna diapre unoche saprebbe di “terremoto” in casa. Già perché sul quotidiano torinese si fanno riflessioni sulladella. In particolare mododue isotto esame: Cristiano Giuntoli e Maurizio Scanavino.Qualora non venisse centrato il traguardo dellaalla prossimaLeague, i duerischiare. Situazione tutta in divenire in seno allabianconera.Leggi suntusnews24.com