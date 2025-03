Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Genoa-Lecce: le formazioni ufficiali LIVE

La ventinovesima giornata di campionato inizia con la sfida tra liguri e giallorossiArchiviata la tre giorni di calcio europeo, laA torna in campo per il ventinovesimo turno con il consueto anticipo del venerdì. Allo stadio “Luigi Ferraris”, toccherà aaprire le danze in una giornata che vedrà nello scontro scudetto Atalanta-Inter e in Fiorentina-Juventus i piatti forti del menù. Nel capoluogo ligure, ci saranno invece in palio punti importanti nella lotta salvezza.A,: segui la cronaca(Lapresse) – calciomercato.itReduci da due pareggi consecutivi contro Empoli e Cagliari, i padroni di casa grazie alla cura Patrick Vieira si sono allontanati in maniera quasi decisiva dalla zona retrocessione, grazie ai 32 punti in classifica e alle 10 lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto.