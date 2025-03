Calciomercato.it - DIRETTA | Milan-Como, Conceicao: “Risposte fantastiche. Ecco l’obiettivo” LIVE

Le dichiarazioni del tecnico portoghese in vista della sfida di campionato contro ildi Cesc FabregasE’ vigilia di campionato per ildi Sergio, che domani affronterà ildi Cesc Fabregas. In questi giorni non si è fatto altro che scrivere del sostituto del tecnico portoghese, oltre che del nuovo Direttore sportivo., la conferenza di: seguila– Calciomercato.itSi è parlato, invece, poco della sfida di San Siro. Sfida che il Diavolo è obbligato a vincere per poter continuare a coltivaredi qualificarsi in Europa.La conferenza stampa diLa conferenza stampa di(LaPresse) – Calciomercato.it Due settimane di lavoro senza infrasettimanali – “E’ importante lavorare su delle situazioni di gioco dove avevamo bisogno.