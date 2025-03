Internews24.com - Dimarco Inter, l’Italia lo convoca nonostante l’infortunio? Cosa filtra sulla scelta di Spalletti

Leggi su Internews24.com

di Giuseppe Colicchialodel ctper la doppia sfida con la GermaniaTra i calciatori fermi ai box in casac’è anche Federicoalle prese con un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. L’esterno nerazzurro darà forfait anche per la gara di domenica contro l’Atalanta: la speranza di Inzaghi è di poterlo riabbracciare dopo la sosta. A proposito della sosta, Tuttosport parla di quelle che sono le sensazioni circa la possibilità chelo convochi conper le sfide contro la Germania,il suo infortunio.– «Una doppia sfida che – meglio usare il condizionale – non dovrebbe vedere la presenza di. Oggiscioglierà i dubbipresenza del terzino, fermo dal primo marzo per un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra rimediato a Napoli.