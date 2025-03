Difesa Ue Gentiloni | RearmEu è primo importantissimo passo

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 14 mar. (askanews) – Sul pianoproposto dalla presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen “siamo nell’ambito di unche è stato però, ha rotto un tabù, che era quello di dare un finanziamento comune” per laeuropea, tant’è che “attualmente l’agenzia dieuropea ha in dotazione 2,5 miliardi e ora si passa a 150 miliardi”. Lo ha detto l’ex premier ed ex commissario europeo agli affari economici Paolointervenendo, all’università Luiss, alla presentazione del libro “Governare le fragilità” di Roberto Garofoli e Bernardo Giorgio Mattarella. Secondo, però, è essenziale procedere, così come successo con la vicenda Covid, con un fondo di Grants, “che sarebbe un incentivo ancora maggiore, per i paesi membri, per andare verso unacomune, più incoraggiante che non solo i prestiti”.