Ilrestodelcarlino.it - Diego Cugia con Jack Folla a ’Incipit’

Sarà un incontro affatto banale quello del 14 marzo della rassegna Incipit (vol. 9) con l’arrivo all’auditorium ‘Della Valle’ di Casette d’Ete di Sant’Elpidio a Mare (ore 21,30) dicon il suo ultimo libro ‘Il Principe azzurro’ (Giunti). Giornalista, autore di numerosi romanzi e altrettanto numerose sceneggiature di fortunati programmi televisivi e radiofonici,è legato a quel, ‘un dj nel braccio della morte’ della trasmissione di RadioRai 2, per la quale aveva ideato circa 30 anni fa, il format del radiofilm, ammaliando una vasta platea di affezionati ascoltatori. Il suo ‘principe azzurro’ non è classificabile come un romanzo storico, o un saggio. E’ piuttosto quella che l’autore definisce "una storia magica, sigillata come un incantesimo del bambino eterno che vive dentro di noi (.