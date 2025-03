.com - Diana Del Bufalo pubblica il brano Sei Cool, in arrivo un album

Leggi su .com

Il primo estratto del prossimodiDelè una canzone che critica la superficialità e le convenzioni sociali imposte dai social media e dalla società modernaSi intitola Seiil nuovo singolo diDel, disponibile da venerdì 14 marzo in radio e in digitale distribuito da ADA Music Italy. “SEIla vita è ciò che ti succede mentre non guardi il cellulare. E’ bello essere se stessi e andare controcorrente”, riassume così il senso del, in quel modo leggero e ironico che da sempre contraddistingue la sua interprete:Del.In questo nuovo(prodotto e arrangiato da Francesco Arpino) l’attrice e cantante romana, fa una critica alla superficialità e alle convenzioni sociali imposte dai social media e dalla società moderna. Il testo invita a essere autentici, a non lasciarsi condizionare dalle mode e a dare valore alle cose vere, come la comunicazione diretta e l’ascolto.