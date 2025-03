Terzotemponapoli.com - Di Francesco: “Oristanio non al top…”

Leggi su Terzotemponapoli.com

A due giorni da Venezia-Napoli, in programma domenica 16 marzo alle 12:30, il tecnico dei lagunari Eusebio Diha parlato di alcuni singoli in conferenza stampa (Qui le parole complete): “Gytkjaer si allena sempre con grande predisposizione, non è un ragazzino, valuterò tutto. E’ stato freddissimo e lucido nel calciare quel rigore.non sta benissimo, è un po’ febbricitante. Sagrado dovrebbe essere fra i convocati, Sverko no”.Al di là dicome cercherete di limitare Lukaku e Raspadori?Lukaku al di là dei gol e degli assist fa giocare la squadra e mette in difficoltà i difensori che lo devono fermare. All’andata ricordo che Idzes a fine partita era pieno di graffi (ride, n.d.r.), ma fa parte del calcio, mi piacciono queste cose. Cercheremo di arginarli con quelle che sono le nostre caratteristiche”.