Ilfattoquotidiano.it - “Devo dichiarare fallimento, sono rattristato e imbarazzato”: l’annuncio del fantino Frankie Dettori. In carriera ha guadagnato 20 milioni

Un mito dell’ippica alle prese con la “caduta” più brutta di tutta la sua straordinaria. Ilitaliano(un uomo che ha oltre 3.350 vittorie alle spalle e che ha persino montato i cavalli della Regina Elisabetta) ha dichiarato bancarotta. A far impressione è il fatto che nella suahauna cifra che si avvicina ai 20di euro.ha affermato che presenterà istanza diper risolvere una controversia con le autorità fiscali britanniche. È stato coinvolto in una disputa legale con l’HM Revenue and Customs, che ha negato alcune detrazioni fiscali da lui richieste. In una dichiarazione riportata da diversi media britannici, diffusa nella giornata di giovedì, ha affermato: “Purtroppo, presenterò istanza dida questo risultato.