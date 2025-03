Quotidiano.net - Denver, atterraggio d’emergenza per un Boeing. Il motore in fiamme, i passeggeri evacuati dall’ala

Roma, 14 marzo 2025 - Momenti di panico all'aeroporto internazionale diin Colorado dove un737-800 ha effettuato undi emergenza prendendo fuoco poco dopo aver toccato la pista. L'incidente non ha registrato vittime, ma almeno 12 persone sono rimaste ferite in modo lieve e trasportate in ospedale. L'aereo dell'American Airlines era partito da Colorado Spings ed era diretto a Dallas-Fort Worth, ma una strana vibrazione alha convinto il pilota a chiedere undi emergenza all'aeroporto più vicino, cioè in quel momento. TOPSHOT - This image courtesy of Branden Williams shows passengers standing on the wing of an American Airlines plane as they are evacuated after it caught fire while at a gate atInternational Airport in, Colorado, March 13, 2025.