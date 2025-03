Amica.it - Demna da Gucci: aspettiamoci tutto, anche l’inaspettabile

La moda ha il compito di sorprenderci: ma con i vestiti, non con chi li disegna. E invece. La notizia cheè il nuovo direttore creativo dirimbomba come un colpo di scena in una telenovela venezuelana, un cambio di trama shakesperiano con più loghi e meno monologhi. Il maestro georgiano del sarcasmo indossabile, quarantaquattrenne tra pochi giorni, prende le redini della maison della doppia G, succedendo al visionario Alessandro Michele e al fugace Sabato De Sarno, il cui mandato è stato così breve da sembrare l’equivalente fashion di un caffè ristretto. Questa non è una scelta audace, è un vero e proprio scompaginamento delle carte che sa di lucida disperazione tra bere e affogare.