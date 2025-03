Delta Air Lines premia lo staff di Capodichino Puntualità ed efficienza | battuti gli scali del Nord Europa

Leggi su Ildenaro.it

Il teamall’aeroporto di Napoli ha recentemente ricevuto il premio “Station of the Year 2024”. Il premio è un riconoscimento interno assegnato dalla compagnia statunitense alloaeroportuale che raggiunge il punteggio più alto relativamente ad una serie di criteri, valutati su una scala da 1 a 5. Per l’assegnazione del premio vengono presi in considerazione i team aeroportuali di stazioni sia domestiche che internazionali, suddivise in categorie che tengono conto del numero di passeggeri trasportati e dei voli operati dalla compagnia in quello scalo durante l’anno. Napoli ha gareggiato con aeroporti come, ad esempio, Londra Gatwick, Stoccolma Arlanda o Copenaghen. Il binomioAir– Aeroporto di Napoli ha permesso di totalizzare il punteggio più alto nella valutazione di vari parametri, fra cui sicurezza,e consegna bagagli.