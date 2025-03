Tg24.sky.it - Delitto Garlasco, ipotesi più ignoti. Cosa sappiamo sulla tesi del doppio killer

Leggi su Tg24.sky.it

Il test del Dna a cui si è sottoposto ieri Andrea Sempio, indagato in concorso cono con Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi, è soltanto uno dei numerosi accertamenti della nuova inchiesta suldi. Una indagine monstre, che la procura di Pavia ha delegato ai Carabinieri del nucleo investigativo di Milano, impegnati in un complesso lavoro di inventariato, riordino e analisi dei reperti e degli atti esistenti. Migliaia e migliaia di pagine prodotte in diciotto anni dalle procure coinvolte nei cinque processi e nei numerosi tentativi di cambiare l'attuale verità giudiziale, che vede Stasi condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. Non è ancora stato stabilito a chi verrà affidata la consulenza sul materiale biologico prelevato a Sempio, su ordine dell'autorità giudiziaria, nelle stanze della Sezione investigazioni scientifiche di via Monti, a Milano.