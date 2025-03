Tg24.sky.it - Delitto Garlasco, Gip: "Dna Sempio da comparare con elementi nuovi". Distrutti dei reperti

Leggi su Tg24.sky.it

Il test del Dna a cui si è sottoposto ieri Andrea, indagato in concorso con ignoti o con Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi, è soltanto uno dei numerosi accertamenti della nuova inchiesta suldi. Una indagine monstre, che ruota attorno alle migliaia e migliaia di pagine prodotte in 18 anni dalle procure coinvolte nella vicenda che ha visto Stasi condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. Non è ancora stato stabilito a chi verrà affidata la consulenza sul materiale biologico prelevato a: la scelta del laboratorio sarà fatta nei prossimi giorni. Il Dna dovrà essere comparato non solo con "il profilo genetico estratto dal materiale biologico rinvenuto sotto le unghie della vittima", ma anche con "le ulteriori tracce di natura biologica rinvenute sulla scena del crimine", si legge nell'ordinanza del gip di Pavia, Daniela Garlaschelli.