Lapresse.it - Delitto di Garlasco, per i giudici i capelli nel lavabo erano di Chiara Poggi

Leggi su Lapresse.it

trovati neldella villetta didopo ildi, appartenevano alla vittima e si sarebbero spezzati in seguito ai colpi ricevuti dall’assassino con un oggetto contundente. Alcuni di essi, rimasti sulle sue mani insanguinate, sono stati poi ritrovati neldel bagno: un elemento che, secondo magistrati e inquirenti, dimostra che il killer si sia effettivamente lavato le mani dopo l’aggressione.Iritrovati neldi casaÈ quanto si legge nelle motivazioni con cui, nel 2017, è stata archiviata l’inchiesta su Andrea Sempio, e successivamente, nel 2020, anche il fascicolo contro ignoti riaperto per valutare nuovamente un possibile coinvolgimento dell’amico di Marco, fratello della vittima. Neldell’abitazione furono rinvenuti quattroneri, privi di bulbo e quindi inutilizzabili per analisi genetiche.