Delitto di Garlasco il giudice che ha assolto Alberto Stasi in primo grado | Troppi dubbi e nessun movente

Alla luce dei possibili nuovi sviluppi sul caso deldi, ilStefano Vitelli, oggi alla sezione Riesame del tribunale di Torino, ricorda al Corriere della Sera il contesto in cui si svolse il processo diade le motivazioni che portarono all’assoluzione. Sentenza che poi fu ribaltata portando l’ex fidanzato di Chiara Poggi a una condanna di 16 anni. “Non per presunzione, ma il ragionevoleo è fondamentale, sia per noi magistrati sia per l’opinione pubblica – spiega Vitelli in merito al– C’era qualcosa che non tornava, ma al tempo stesso mancava qualcosa che lo incastrasse definitivamente”.Ilricorda che “a volte le scarpe si sporcavano, altre no” in merito alle perizie che dovevano stabilire sefosse stato realmente presente sulla scena del crimine.