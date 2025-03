Secoloditalia.it - Delitto di Garlasco, il gip Pavia riapre le indagini: “Su Sempio elementi nuovi, non solo il Dna”

Sul “di” ci sonoe per questo motivo la giudice dellepreliminari Daniela Garlaschelli ha dato il consenso alla riapertura delle investigazioni nei confronti di Andrea, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. “Alla luce deglie, in particolare dell’utilizzabilità del profilo genetico estratto dal materiale biologico rinvenuto sotto le unghie della vittima – si legge nel provvedimento del gip che aveva ordinato il prelievo del Dna di– e alla sua compatibilità con il profilo genetico riconducibile all’indagato”, l’indagine è stata riaperta.Il via libera è arrivato dopo due bocciature da altrettanti giudici per lepreliminari, ma anche in seguito una precedente archiviazione verso lo stesso. Lo scorso 6 marzo, la giudice ha disposto un provvedimento secondo cui il Dna diva confrontato con quello trovato “sotto le unghie della vittima e con le ulteriori tracce di natura biologica rinvenute sulla scena del crimine”.