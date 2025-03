Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, il gip: “Confrontare il Dna di Sempio con tutte le tracce trovate sulla scena del delitto”

, 14 marzo 2025 – Non solo lerilevate sotto le unghie di Chiara Poggi. Il Dna di Andrea, amico del fratello della giovane uccisa il 13 agosto 2007 a(omicidio per cui è stato condannato, in via definitiva, il fidanzato di allora Alberto Stasi), va confrontato con “le ulterioridi natura biologica rinvenutedel crimine". È quanto ha disposto, con un provvedimento del 6 marzo scorso, la giudice per le indagini preliminari di Pavia Daniela Garlaschelli, autorizzando il prelievo coattivo della traccia biologica del nuovo indagato effettuato ieri, a quasi diciotto anni di distanza dall’assassinio. Si amplia, quindi, il raggio degli accertamenti che dovranno essere condotti per verificare la fondatezza della nuova ipotesi investigativa, apertasi in seguito alla nuova consulenza genetica depositata dagli avvocati di Alberto Stasi.