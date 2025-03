Ilrestodelcarlino.it - Dehor, boom di richieste dei locali: 31 quelli già autorizzati in centro

"Quanti tavoli possiamo mettere?". "C’è la possibilità di avere qualche metro in più?". Manca un mese a Pasqua, ma tantidi Santarcangelo si preparano già a mettere iper la bella stagione. C’è chi li ha tenuti anche in inverno. Ma molti bar e ristoranti ’apparecchieranno’ i loro spazi esterno in queste settimane. Agli uffici comunali arrivano di continuo, dagli operatori delstorico,di informazioni e di chiarimenti. E poi ci sono le domande dei nuoviaperti, con i titolari che puntano ad avere il proprioper aprile o maggio. Attualmente sono 31 i pubblici esercizi delstoricoad avere i. A questi si aggiungono gelaterie, piadinerie, gastronomie, che potranno però mettere fuori tavoli e arredi dalla settimana prima di Pasqua fino a fine ottobre.