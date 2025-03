Lanotiziagiornale.it - Deflagra il Huawei-gate. È bufera sul Parlamento Ue

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Esclusivi biglietti per partite di calcio, costosi smartphone, viaggi di lusso in Cina e bonifici in denaro sonante. Sono i “benefit” con i quali, secondo l’indagine aperta dalla Procura federale belga, i lobbisti al soldo della società cinese di telefoniaavrebbero corrotto almeno 15 eurodeputati sia in carica che delle precedenti legislature. L’inchiesta, che ipotizza reati di corruzione, falsificazione, riciclaggio di denaro e organizzazione criminale, partita due anni fa, èta ieri, quanto la Procura ha ordinato 21 perquisizioni in diversi Paesi (tra cui la sede di Bruxelles del gigante tecnologico cinese) e ha sottoposto alcuni lobbysti a fermo ed interrogatorio.Il cervello sarebbe l’ex assistente parlamentare ora al servizio diTra questi, l’italo-belga Valerio Ottati, 41 anni, arrestato in Francia, dal 2019 responsabile dell’ufficio di Bruxelles di, secondo i media belgi fulcro di tutta l’inchiesta.