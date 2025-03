Inter-news.it - De Vrij in dubbio per Atalanta-Inter, ma diverso da altri infortunati – CdS

L’prosegue la preparazione in vista della sfida di campionato contro l’, in programma domenica sera. Come ribadito dal Corriere dello Sport, tra le principali incognite per Simone Inzaghi c’è la condizione di Stefan de.LAVORO DIFFERENZIATO – Stefan deha saltato l’ultima partita di Champions League contro il Feyenoord a causa di un problema fisico accusato in allenamento. Il difensore olandese ha svolto lavoro differenziato e rimane l’unico nerazzurro con qualche possibilità di recupero tra gli acciaccati della rosa. Inzaghi spera di recuperare il centrale olandese per lo scontro diretto con l’, ma il suo impiego resta in. Deè l’unico giocatore della rosa ancora alle prese con un problema fisico, mentre Acerbi e Frattesi, usciti affaticati dalla gara di Champions, saranno regolarmente a disposizione.